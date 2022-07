Mercato OM: Discussions en cours pour Jonathan Clauss ?

Révélation du dernier championnat de France, Jonathan Clauss pourrait quitter le RC Lens lors de ce mercato estival. Des premières discussions seraient en cours avec l’Olympique de Marseille…

Jonathan Clauss est devenu une référence en Ligue 1. Après deux saisons plus que réussies au RC Lens, auteur cette saison de 5 buts et 11 passes décisives en 37 matchs de championnat. Grâce à ses performances, il a pu atteindre l’équipe de France à 29 ans. Une progression et des garanties qui attisent logiquement des convoitises.

D’après Fabrizio Romano, journaliste bien informé sur le mercato, des discussions seraient en cours entre Lens et Marseille pour un transfert du Français.

Autre information sur le marché des transfert, il n’y aurait pas d’intérêt de l’OM pour Mertens et Dybala. De quoi dissimuler les dernières rumeurs persistantes…

Excl: Olympique Marseille have an opening bid ready to sign Jonathan Clauss from Lens. Talks now ongoing to reach an agreement. 🚨🔵 #OM

Again – Mertens and Dybala are not in the list for OM this summer, as things stand. #TeamOM pic.twitter.com/5Gf7PhTiIb

