Mercato OM : Djellit propose un solution radicale concernant Strootman

Kevin Strootman a rejoint Cagliari au mercato estival. Alors qu’il ne s’est jamais imposé sous les couleurs de l’OM, il réalise lui et son équipe un début de saison très difficile. Il pourrait même quitter le club dès cet hiver. S’il était amené a retourner dans l’écurie olympienne, Nabil Djellit aurait une solution drastique…

Prêté la saison passée au Genoa, Kevin Strootman a repris des couleurs en retrouvant la Serie A. Championnat qu’il connaît bien pour avoir joué à l’AS Rome de 2013 à 2018. Raison pour laquelle le néerlandais souhaitait repartir cette saison, loin de l’Olympique de Marseille. Et ses désirs ont été entendus, puisqu’il s’est engagé avec Cagliari encore une fois sous la forme d’un prêt. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, l’écurie Sarde est bon dernier du Calcio. De plus, le milieu de terrain n’a joué qu’un seul match en intégralité, suite à une multitude de pépins physiques.

D’après la Gazzetta Dello Sport, le Néerlandais pourrait même quitter le club dès cet hiver, son coach Walter Mazzarri ne comptant plus sur lui, à cause de son état physique. Retour à Marseille dès janvier pour l’ancien joueur de l’AS Roma ? Coup dur pour Pablo Longoria.

Pour Nabil Djellit qui a comparé le milieu de terrain à Gerson, il faut résilier son contrat :

Il faut résilier Strootman– Djellit

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)

Interrogé au sujet du Néerlandais, Nicolas Filhol pense que Longoria va tout faire pour ne pas le reprendre :

Il n’arrive pas a jouer des matchs entiers

« Longoria va tout faire pour que Strootman ne revienne pas. Il a été un peu blessé à la cuisse et son club est dernier de Serie A. Il n’arrive pas à jouer des matchs entiers, à priori physiquement il est moins performant que la saison dernière, un peu plus embêté par des pépins physiques. » Nicolas Filhol— Source: FCM (12/10/21)