OM Mercato: Longoria met les choses au clair concernant Mandanda

Pau Lopez devrait être la sixième recrue du mercato estival marseillais. Le gardien espagnol, viendrait pour épauler Steve Mandanda. Ce mercredi, Pablo Longoria est revenu sur la concurrence entre les deux portiers…

Pau Lopez devrait être le prochaine gardien numéro 1 bis de l’Olympique de Marseille. Alors que Guendouzi s’est engagé, le portier deviendra la 6e recrue de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. À 26 ans, l’Espagnol est un gardien expérimenté. Après être passé par l’Espanyol Barcelone, Tottenham, le Bétis et l’AS Roma, il a également connu deux sélections avec la Roja.

Si Mandanda n’a pas encore pris sa retraite, il semble sur la pente descendante de sa carrière. Reste à savoir si Pau Lopez est capable de la déboulonner.

La concurrence est la chose la plus importante– Longoria

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

En conférence de presse, le président de l’OM est revenu sur la concurrence entre les deux hommes :

« Dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse

L’arrivée de Pau Lopez, n’enchante pas notre consultant Jean-Charles De Bono, qui s’est exprimé sur son cas lors du DFM de ce lundi :

J’ai trouvé Simon très bon en match amical– JCDB

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

« Sur l’aspect du jeu au pied, ça complique les choses parce que le dispositif de Sampaoli est basé la-dessus. Surtout ça fait gagner du temps de jeu, ça permet aussi de repartir proprement de derrière, ou encore de trouver des coéquipiers avec du jeu long. Alors si tu me dis que c’est un de ses gros soucis, parce que il a fait une erreur contre la Lazio il y a un an et demi, qu’il n’a toujours pas dirigé c’est grave. S’il en fait une autre, c’est une catastrophe. J’ai trouvé Simon très bon lors du dernier match amical, alors est-ce qu’il y a un intérêt d’aller chercher un gardien de 26 ans à 15M€ pour le mettre dans les pattes de Mandanda ? On aurait pu faire confiance à Simon… » Jean-Charles de Bono— Source: FCM