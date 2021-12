Mercato OM : Djellit propose deux joueurs pour être « chaque année en Ligue des champions, sans forcer »

L’Olympique de Marseille est actuellement second de Ligue 1. La saison dernière, le club n’a réussi à accrocher mieux qu’une place en Europa League… Nabil Djellit propose deux joueurs qui assureraient une place en Ligue des Champions chaque année.

La saison dernière, l’Olympique de Marseille s’est battu jusqu’au bout pour obtenir une place en Europa League. Malheureusement, cette aventure dans la compétition n’a pas porté ses fruits. 3e de son groupe, l’OM est reversé en Europa Conférence League et devrait affronter Qarabag pour son premier match.

Djellit veut voir Bellaili et Slimani à l’OM

Considéré comme une compétition mineure, la Conférence League en est qu’à sa première édition et n’est pas vraiment respectée. Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit a une nouvelle fois conseillé deux joueurs algériens à l’OM pour assurer une qualification en Ligue des Champions chaque saison.

A LIRE AUSSI : Internationaux OM : Dieng, Gueye… La CAN pourrait être annulée !

Le journaliste était certainement devant sa télé et regardait la rencontre qui opposait le Qatar à l’Algérie en Arab Cup. Les Algériens ont réussi à s’imposer face au pays organisateur et file en finale de cette nouvelle compétition face à la Tunisie.

« Avec Belaïli et Slimani, l’OM serait chaque année en Ligue des champions, sans forcer, au lieu de ramer en Europa League Conférence » Nabil Djellit – Source : Twitter (15/12/21)

Avec Belaïli et Slimani, l’OM serait chaque année en Ligue des champions, sans forcer, au lieu de ramer en Europa League Conférence. #QATALG #FIFArabCup pic.twitter.com/9maYXFMbKk — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 15, 2021

Le mercato? Oui nous avons analyser nos besoins — Sampaoli

Interrogé par notre journaliste Benjamin Courmes en conférence de presse sur le mercato à venir, Jorge Sampaoli n’a pas voulu donner les postes recherchés. Il a juste précisé qu’il voulait des joueurs capables d’améliorer le niveau de l’effectif et cela a un coût…

« On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l’effectif, identifier les besoins de l’effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu’il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus mais il faut voir le budget aussi. Il y a ces débats avec les dirigeants au club. On ne doit pas recruter juste pour recruter mais il nous faut des joueurs pour améliorer vraiment l’effectif ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)