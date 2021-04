Mercato OM : Djellit se paye Longoria au sujet de Milik !

La tendance actuelle est plutôt claire, le buteur polonais Arek Milik pourrait quitter l’OM dès cet été pour rejoindre d’autres clubs comme la Juventus. Et Nabil Djellit n’a pas manqué de tailler une nouvelle fois l’Olympique de Marseille…

Interrogé hier en conférence de presse, le coach argentin Jorge Sampaoli a réagi sur le cas d’Arek Milik. Et le technicien ne s’est pas montré rassurant : « Milik ? C’est difficile de savoir. C’est un grand joueur, c’est sa décision. Vu les mouvements sur le marché, on ne peut rien garantir ». Consultant de La Chaîne L’Équipe, Nabil Djellit pense que l’OM n’a plus l’aura pour conserver des joueurs de haut niveau. Et souligne également le comportement de Longoria dans ce dossier…

L’OM est devenu un club de remise en forme. Comme tout magicien, Longoria a fait illusion… Les supporters ont mordu. Milik n’a rien à faire dans cet OM. # pic.twitter.com/kYYYjPbVbR — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 1, 2021



Milik n’a rien à faire dans cet OM — djellit

