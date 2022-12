Mercato OM : Djellit, sous le charme de cette piste de Longoria

Entré en jeu face au Maroc, Marcus Thuram a débloqué la situation qui a emmené au but de Kolo Muani. Nabil Djellit a grandement apprécié sa rencontre.

Sur Europe 1 ce mercredi soir, Nabil Djellit a livré son sentiment sur l’entrée en jeu de Marcus Thuram. Le journaliste a apprécié les efforts de l’international français face au Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Il a salué l’efficacité de celui qui est l’une des pistes de Pablo Longoria depuis maintenant plusieurs semaines.

Thuram? Honnêtement, tout ce qu’il a fait, il l’a bien fait — Djellit

« Deschamps? Il a sa part de responsabilité, elle est grande. Quand ça tourne mal on a tendance à tomber sur les entraîneurs. Et quand ça se passe bien, qu’ils font les bons choix, on le banalise. Il faut le féliciter. Mbappé défend un peu moins. Il joue un peu plus dans l’axe mais prend aussi la profondeur. Moi j’ai apprécié, vraiment grandement, l’entrée de Marcus Thuram. Honnêtement, tout ce qu’il a fait, il l’a bien fait. Il a défendu, il a percuté, il a fixé ses adversaires, rééquilibré son équipe offensivement. On pouvait s’attendre à des changements au milieu de terrain, notamment avec Fofana. On a perdu Rabiot, on a vu que dans la capacité de conservation du ballon quand on est bousculé, on est en difficulté. Aller au duel et les gagner, c’est bien mais il faut savoir utiliser le ballon. Dans ce registre-là, je n’aurais pas été contre le fait de voir Camavinga. Quand on joue au Real Madrid, je pense qu’on est capable de rentrer dans une demi-finale de Coupe du Monde ! » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (14/12/22)

#FRAMAR #CoupeDuMondeFIFA La 🇫🇷France est en finale après sa victoire 2-0 face au Maroc🇲🇦! 🗣️ »Quand ça tourne mal, on tombe sur les entraineurs, quand ça se passe bien, il faut le féliciter.. J’ai beaucoup aimé l’entrée de Marcus #Thuram, très actif ».@Nabil_djellit pic.twitter.com/uwJokR3kjU — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) December 14, 2022

Thuram? Je pense que l’OM est hors-jeu dans ce dossier

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol évalue la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022