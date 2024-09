Mercato OM : Djibril Cissé encense Maupay et prévient Wahi !

L’ancien joueur de l’OM Djibril Cissé évoque au cours d’une interview accordée au journal l’Equipe, la concurrence entre Neal Maupay et Elye Wahi pour le poste d’avant-centre dans l’équipe de Roberto De Zerbi cette saison.

L’Olympique de Marseille s’est imposé la semaine dernière face à l’OGC Nice grâce notamment à un but de sa nouvelle recrue Neal Maupay. Interrogé par l’Equipe, Djibril Cissé a souligné les qualités de l’ancien attaquant niçois. Il estime également que Elye Wahi a du soucis à se faire pour sa place de titulaire à la pointe de l’attaque olympienne :

A lire aussi : Mercato OM : 3 top clubs européens et le PSG déjà sur Greenwood ?

Wahi peut avoir des problèmes car Maupay — Cissé

« C’est sûr que Maupay est arrivé, il a fait de très bonnes saisons en Angleterre, dans un Championnat où tu as la pression tous les week-ends. Il n’était pas forcément dans des clubs de grand standing, mais il y avait des exigences importantes, car là-bas, il y a la concurrence, la pression du résultat, il faut se battre à tous les matches pour ne pas descendre. Wahi peut avoir des problèmes car Maupay est un sérieux client. Et il a un caractère qui correspond tout à fait à l’OM, il est chambreur, il va à la bagarre, il n’a pas peur de faire péter les plombs à ses adversaires. Il a fait expulser plein de joueurs en Angleterre. Et on a vu contre Nice, son ancien club, qu’il n’avait pas de scrupules, » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille dans les colonnes du quotidien sportif.

A lire aussi : Mercato : Rabiot à l’OM… ce supporter du PSG pleure en direct !