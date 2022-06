Mercato OM : Djibril Cissé valide deux cibles de Longoria !

Le consultant de la chaine l’Equipe et ancien olympien Djibril Cissé a évoqué le mercato estival du club marseillais ce jeudi soir. Il valide deux cibles de Pablo Longoria réclame d’autres renforts de choix pour ne pas faire revivre une campagne de Ligue des champions catastrophique comme il y a deux ans..

Sur le plateau de la chaîne l’Equipe, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Djibril Cissé a évoqué le mercato estival du club marseillais. Il valide deux cibles de Pablo Longoria : Witsel et Muriel. Cissé réclame aussi d’autres renforts de choix pour ne pas faire de la figuration en Ligue des champions.

Muriel et Witsel validés par Cissé

« Depuis quelque temps il se passe un truc, on le sent. C’est un peu plus structuré, c’est plus sérieux, on veut faire les choses un peu mieux, et je pense que la qualification en Ligue des champions va faire du bien. Tu es limite obligé de faire une équipe compétitive car les supporters ne veulent plus faire de la simple figuration. On veut pourquoi pas se qualifier pour le tour d’après et pour ça il faut des joueurs et un recrutement intelligent. Muriel, moi j’ai bien, c’est un attaquant que je connais depuis quelques années, Witsel, il va venir et va se poser il n’a pas besoin de trop parler, il a une stature et de l’expérience. Il a une Coupe du Monde donc il est obligé d’être performant. Après il faudra d’autres joueurs car deux ça ne suffira pas. » Djibril Cissé – Source l’Equipe

Witsel vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit

Le journaliste Belge Florian Holsbeek évoquait cette semaine pour Football Club de Marseille le niveau d’Axel Witsel suite à sa grave blessure au tendon d’Achille :

« Tout le monde connait Axel Witsel, c’est un joueur très important à la récupération. Que tu sois bloc bas, bloc médian ou bloc haut, avec son expérience il sait où se placer. C’est quelqu’un qui après récupération ne conserve pas la balle, il va directement jouer latéralement ou vers l’avant. S’il sent que l’équipe est sous pression, il peut physiquement faire tourner ou conserver la balle. Il peut aussi s’aligner comme 4e défenseur central dans une défense à 3. On est sur un élément d’expérience, il vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit, « ce n’est pas comme Eden Hasard qui va reprendre 22kg à chaque trêve ». Witsel s’entraine tout le temps, il est tout le temps au top, il faut voir la façon dont il a récupéré à son âge de sa rupture au tendon d’Achille. Cela montre aussi que son corps est en parfaite santé. Il ne faut pas attendre de lui des statistiques, buts et passes décisives ce n’est pas son truc, il se projette un peu mais pas énormément, sur la transition lors d’une récupération haute, mais ce n’est pas un joueur qui va venir dans la surface adverse après une longue possession mettre sa tête. C’est un bon élément d’expérience pour l’OM en tout cas… » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/06/2022)