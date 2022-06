Mercato OM – DNCG : Sampaoli met un coup de pression à McCourt !

A un peu moins d’une semaine de la reprise de l’entraînement (29 juin), l’OM attend impatiemment le verdict de la DNCG. Celui-ci devrait finalement tomber ce jeudi. A cause de cela, le mercato olympien n’a pas pu réellement commencer. Le club olympien espère que les garanties apportées par McCourt débloqueraient la masse salariale encadrée par la DNCG. Très ambitieux, Sampaoli s’inquiète.

En attendant la décision de la DNCG, l’OM et son président Pablo Longoria pourraient passer à côté de certains dossiers étudiés comme Bazoer, qui devrait s’engager au Borussia Monchengladbach, ou Axel Witsel, qui aurait finalement choisi l’Atlético. De plus, des joueurs majeurs comme Boubacar Kamara et William Saliba ont quitté le club et pourraient être durs à remplacer. Sampaoli pensait vraiment signer Witsel, un dossier que regrette déjà l’ancien entraîneur du FC Séville. Très ambitieux, le coach argentin serait donc prêt à quitter l’OM si le club n’est pas capable de constituer une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Son objectif est de faire bonne figure dans cette compétition. Il n’a clairement pas l’intention d’y faire de la figuration comme dans les dernières participations du club olympien dans le tournoi.