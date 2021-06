Mercato OM : Douche froide à venir pour le dossier Wass ?

Avec plusieurs postes à renforcer pour la saison prochaine, Pablo Longoria ne verrait pas d’un mauvais oeil l’arrivée d’un joueur polyvalent pouvant dépanner sur plusieurs lignes. Mais selon le quotidien AS, la piste menant à Daniel Wass se refroidirait…

Si mercredi dernier le site espagnol Onda Deportivo nous apprenait que Daniel Wass aurait bouclé un accord total avec l’Olympique de Marseille, refusant même une offre du champion en titre Sporting Portugal pour pouvoir revenir jouer en France, le nouvel entraîneur du FC Valence ne l’entend pas de cette oreille. Interrogé par le quotidien AS, José Bordalas souhaiterait conserver le joueur danois.

Reflexiones de José Bordalás en @diarioas « Como técnico, yo tengo el ADN del Valencia ». https://t.co/y0KgHdI4oU — ConradoValle (@ConradoValle) June 25, 2021

Je compte sur Daniel Wass – José Bordalas

En effet José Bordalas mise sur le polyvalent danois pour construire son équipe la saison prochaine. L’OM devra se montrer convaincant s’il souhaite vraiment s’attacher ses services.

« On a beaucoup parlé de la possibilité que Wass retourne dans son pays. Mais nous n’avons pas parlé de ce sujet. Wass a un contrat. C’est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d’un grand engagement à Valence. Je compte sur lui » José Bordalas — Source : AS (25/06/21)