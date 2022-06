Mercato OM : Dries Mertens est cash concernant son avenir !

Pisté par l’Olympique de Marseille d’après des médias italiens, Dries Mertens a été interrogé sur son avenir. L’international belge ne cache pas son envie de rester à Naples.

En fin de contrat avec le Napoli, Dries Mertens pourrait être un joueur intéressant pour l’Olympique de Marseille. D’après plusieurs médias italien, le Belge est dans la short-list de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli afin de renforcer l’attaque.

Interrogé sur son avenir par HLN Sport, le joueur âgé de 35 ans affirme être encore dans le flou concernant son futur club… En revanche, il ne cache pas son envie de continuer son aventure avec Naples, club où il évolue depuis 2013 après son départ du PSV Eindhoven.

« Où vais-je jouer ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas si je serai encore à Naples ou dans une autre équipe, mais j’espère le savoir bientôt. J’espère rester à Naples, mais évidemment je ne dirai rien d’autre, je n’ai pas eu d’offres, on verra dans les prochains jours » Dries Mertens – Source : HLN Sport

Mertens? C’est quand même un excellent joueur

Extrait de l’émission « Apéro Mercato », Byllel nous donne son sentiment quant à la rumeur Dries Mertens, pour lui c’est une piste intéressante au poste de numéro 9.

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022