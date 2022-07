Mercato OM : Du nouveau dans le dossier Dries Mertens !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Dries Mertens aurait reçu une belle proposition de la part du Napoli !

Dries Mertens affirmait il y a quelques semaines vouloir continuer son aventure avec le Napoli. En fin de contrat, ses représentants tenteraient également de lui trouver une porte de sorite en cas de non-accord avec le club italien.

Ces derniers auraient été aperçus à Marseille ces derniers jours afin de discuter avec la direction de l’OM… D’après La Provence, cette information est fausse et les agents du Belge tenteraient simplement de faire monter les enchères auprès du Napoli.

Selon Fabrizio Romano, le Napoli n’a aucune intention de récupérer Paulo Dybala, également cité comme une piste du club italien… Le directeur sportif Cristiano Giuntoli aurait en revanche affirmé qu’une offre a été transmise au clan Mertens pour un nouveau contrat à 2,5 millions d’euros par an… Elle aurait été refusée.

Napoli director Giuntoli: “Dybala is not part of our plans. We’ve never been in talks to sign Paulo”. ❌🇦🇷 #Napoli

“We’ve offered Dries Mertens a new deal for €2.5m salary net, it was an important proposal – but it has been turned down”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022