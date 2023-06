Mercato OM : Du nouveau sur Gallardo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La reprise de l’entrainement est prévue le 3 juillet prochain et Pablo Longoria n’a pas encore trouvé le successeur à Igor Tudor. Le président de l’OM espère conclure le dossier du coach cette semaine et cela pourrait ne pas être avec Marcelo Gallardo.

Depuis le départ d’Igor Tudor, beaucoup de noms d’entraineurs circulent du côté de Marseille. Cependant, depuis quelques jours, celui de Marcelo Gallardo semble être devenu le favori. Même si son clan a démenti tout accord, le technicien argentin est bien en négociations avec l’OM.

Gallardo ne serait peut-être pas la priorité des dirigeants marseillais

L’ancien coach de River a un gros avantage, il est libre et donc disponible immédiatement. Selon l’Equipe de ce mardi, Gallardo « figure bien sur la short list de l’OM mais il n’est pas le seul et il ne serait peut-être pas la priorité des dirigeants marseillais. D’autres entraîneurs plaisent au duo Longoria-Ribalta, comme Paulo Fonseca qui a le désavantage d’être sous contrat à Lille. Un troisième homme pourrait-il être l’heureux élu ? »

Gros staff technique et participation au mercato

Le quotidien sportif précise que Gallardo ne viendra pas sans imposer certaines conditions. Le coach argentin travaille avec un staff technique important, le chiffre d’une vingtaine de personnes est évoqué. De plus, le coach veut avoir son mot à dire concernant les choix sur le mercato. L’Equipe explique que Longoria garde « l’espoir d’arriver à une conclusion dans la semaine. »

Djibril Cissé était sur la Chaîne L’Equipe et a évoqué la possibilité de voir Marcelo Gallardo débarquer à Marseille. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas contre la venue de l’Argentin mais pose une condition ! Avec le jeu proposé par Gallardo, il serait nécessaire de pouvoir compter sur Dimitri Payet !

« Gallardo pratique un jeu de possession, et avec Payet dans son équipe moi je dis pourquoi pas. Gallardo a besoin d’un numéro 10 et Payet peut tenir ce rôle. Je serai content pour Dimitri. Peut-être qu’il y a une dernière danse pour lui. Gallardo jouait 10. C’est le même poste et la même position. Ils arriveront à parler le même langage. Moi, ça me plait », a expliqué l’ancien attaquant sur La Chaîne L’Equipe. A voir si Longoria et l’Argentin trouveront un terrain d’entente !