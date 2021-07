L’Olympique de Marseille, est le club français le plus actif du championnat de France sur ce mercato estival. Aucun secteur de jeu n’est laissé de côté, et Pablo Longoria multiplie les pistes afin d’avoir une équipe compétitive la saison prochaine. Si Luan Peres et Saliba devraient s’engager à l’OM, le profil d’un autre joueur serait exploré.

Duje Caleta-Car devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Selon Mohammed Bouhafsi, des clubs anglais pourraient offrir 25 millions d’euros pour le Croate. Pour le remplacer, Luan Peres (26 ans) devrait débarquer, après l’arrivée pour cinq ans de Leonardo Balerdi. Mais il semblerait que Pablo Longoria ne s’arrête pas là, concernant ce secteur de jeu. En effet, d’après les informations de Telegraaf, le défenseur du Vitesse, Riechedly Bazoer, serait pisté par le board marseillais. Néanmoins, les olympiens ne seraient pas les seuls dans ce dossier.

Lyon, Lille, et Benfica à l’affûts

Le défenseur central néerlandais de 24 ans, devrait quitter son écurie. Ainsi, hormis l’Olympique de Marseille, deux clubs français et un portugais aimeraient s’attacher ses services. Le champion de Ligue 1 Lille, Lyon ou encore Benfica seraient intéressés par l’ancien joueur de Wolfsburg. International hollandais à six reprises, il est aussi capable d’évoluer au milieu de terrain…

Luan Peres arrive

D’après les informations de Mohammed Bouhafsi, Luan Peres pourrait débarquer à l’OM pour remplacer Caleta-Car qui devrait quitter le club pour 25 millions d’euros.