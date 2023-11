Mercato OM : Dugarry désigne un seul responsable !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM ne décolle pas, le changement d’entraineur suite à l’erreur de casting Marcelino n’arrange rien, mais le niveau des recrues pose question. Sur RMC, Christophe Dugarry estime que le responsable de la situation est Pablo Longoria.

Christophe Dugarry a clairement pointé du doigt le responsable de la situation actuelle à l’OM. Selon l’ancien attaquant c’est le président Pablo Longoria, il l’a expliqué sur RMC : « Le responsable des difficultés ? Bien sûr que c’est la faute de Pablo Longoria. C’est un président omnipotent. Un président qui fait beaucoup, beaucoup de choses dans le club. (…) On ne voit que lui. Tant mieux, c’est courageux. (…) Maintenant, le recrutement est raté. Il a voulu faire un recrutement avec des joueurs qui connaissent parfaitement ou très bien la Ligue 1. Malheureusement, ces joueurs-là montrent des limites. Des limites qu’on ne peut pas montrer lorsqu’on joue à l’Olympique de Marseille. (…) Aujourd’hui, tu vois des joueurs inhibés, timides. Moi, je vois des joueurs qui bricolent avec le ballon, qui n’ont pas d’idées, qui manquent de caractère. Et ça, c’est Longoria et personne d’autre. »

Le recrutement est raté

Alors que l’attaque de l’Olympique de Marseille peine à trouver de l’efficacité, Alexis Sanchez a marqué un but en Ligue des Champions avec l’Inter Milan. Il n’en fallait pas plus pour que Nabil Djellit fasse le lien entre les deux informations sur son compte Twitter et cible la pire erreur de Pablo Longoria d’après lui ! « Alexis Sanchez buteur avec l’Inter. Probablement la plus grosse erreur de Pablo Longoria lors de la dernière intersaison, explique le journaliste. A l’OM, le pari Vitinha est un flop. Aubameyang tâtonne comme le reste de l’escouade offensive… »

Alexis Sanchez buteur avec l’Inter. Probablement la plus grosse erreur de Pablo Longoria lors de la dernière intersaison… A l’OM, le pari Vitinha est un flop. Aubameyang tâtonne comme le reste de l’escouade offensive… #UCL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 24, 2023

Aubameyang manque cruellement d’efficacité, ce qui ne permet pas à l’OM de gagner des matchs

🗣️ @riomavuba : « Le départ d’Alexis Sanchez n’a pour le moment pas été compensé On pense forcément à Aubameyang, qui a un manque cruel d’efficacité, ce qui ne permet pas à l’OM de gagner des matchs. L’OM va devoir trouver des solutions et peut-être réajuster au prochain mercato » pic.twitter.com/ylufZ01BLk — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 22, 2023

Il estime notamment que l’OM a perdu gros en laissant filer Alexis Sanchez : “Pour moi, le mal est plus profond, a affirmé l’ancien Lillois dans Téléfoot. Même s’il y a deux semaines, j’avais dit que ça allait repartir pour l’OM. Mais je pense que le départ d’Alexis Sanchez n’a pour le moment pas été compensé. On pense forcément à Aubameyang puisque c’est lui qui était arrivé pour marquer les buts. Aujourd’hui, il manque cruellement d’efficacité, ce qui ne permet pas à l’OM de gagner des matchs. L’OM va devoir trouver des solutions et peut-être se réajuster lors du prochain mercato« , a ajouté Mavuba.