OM : Rongier capitaine en perdition

Note de FootMercato

3/10

En grande difficulté depuis le début de saison, l’ancien Nantais a encore une fois subi la loi des milieux parisiens. En souffrance compte tenu du pressing haut imposé par les Parisiens, le milieu de terrain de l’OM n’a pas semblé être à son aise et a perdu l’ensemble de ses duels. Sur le plan technique, le Français a été trop imprécis avec plusieurs transmissions ratées. Son repli défensif a souvent été hasardeux et son placement laissait à désirer. Sur le second but parisien, il laisse trop d’espace à Hakimi qui a tout le loisir de tirer. En outre, il va devoir rapidement se ressaisir s’il souhaite conserver sa place de titulaire…