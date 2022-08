Mercato OM : Duje Caleta-Car sait déjà où il jouera la saison prochaine?

Le défenseur croate aurait pris la décision de rester à l’OM cet été. En fin de contrat en 2023, il pourrait partir librement dans un an.

Recruté en 2018 pour 19 millions d’euros, Duje Caleta-Car a été placé sur la liste des transferts cet été. En fin de contrat dans un an, le Croate aurait choisi d’aller contre la volonté de ses dirigeants et de rester au club. Alors que Frank McCourt aurait sommé Pablo Longoria de réaliser des ventes avant la fin du mercato, l’ancien joueur de Salzbourg n’aurait pas l’intention de quitter Marseille.

L’international croate espère vivre la même situation que la saison dernière où il avait réussi à intégrer le onze de départ pour ne plus le quitter. Le quotidien L’Équipe indique que Caleta Car a l’intention d’aller au bout de son contrat afin de s’engager dans un autre club librement l’été prochain. Une voie qui risque de rappeler de mauvais souvenirs au club olympien qui avait refusé une offre de 26 millions de Liverpool pour son défenseur au début de l’année 2021. Le choix de Caleta-Car rappelle aussi celui de Boubacar Kamara, partit libre cet été à Aston Villa.

🔃 Duje Caleta-Car ne compte pas quitter l’OM cet été et a l’intention de rester au club. Il pourrait alors connaître le même destin que la saison dernière : agacer sa direction le 31 août puis intégrer la rotation de Tudor en septembre. 🗞️ L’Equipe#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/whKF7m6D89 — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) August 3, 2022

Caleta Car dans la short list de Monchi

En effet le club espagnol prépare l’après Koundé. Le défenseur international français devrait être transféré pour un chiffre proche de 60 M€, plusieurs clubs dont Chelsea et le FC Barcelone sont sur les rangs. Du coup, Monchi lui cherche un remplaçant et le nom de Caleta Car est en bonne position.

Selon les informations de Todofichajes, « Duje Caleta-Car est l’un des noms les plus appréciés au sein du club et plus précisément son directeur sportif, Monchi. L’international croate fait très bien les choses pour Marseille depuis un certain temps, étant proche l’été dernier de faire ses valises pour la Premier League. » Longoria serait prêt à le transférer pour un montant proche des 10M€. Des contacts avec Séville ont déjà eu lieu et l’opération ne se fera qu’après un départ de Koundé.

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar