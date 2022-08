OM : Après Courbis, Tudor reçoit un nouveau soutien !

L’ancien attaquant de l’OM est revenu sur les débuts compliqué de Tudor à Marseille. Il explique avoir l’habitude de prendre position pour les entraineurs.

Invité à réagir sur le nouvel entraîneur croate de l’OM dans les colonnes de la Provence, Josip Skoblar s’est montré mesuré et patient avec son compatriote. Il indique se ranger régulièrement derrière les entraîneurs qui exercent selon lui un métier difficile et cruel. L’ancien joueur de l’OM garde de bons souvenirs de Tudor.

« C’est un garçon très sympathique. On m’avait déjà interrogé sur Nemanja Radonjic et Duje Caleta-Car et j’ai toujours la même position à ce sujet. La nationalité d’un joueur ou d’un entraîneur importe peu pour moi. Ce n’est pas un critère valable. Ce qui compte, ce sont les performances. Et dans le cas de l’entraîneur, elles ne dépendent pas que de lui, mais aussi des joueurs, du contexte, du président. Il faut se méfier des paroles qu’on peut prononcer contre un entraîneur surtout à une époque où on privilégie les phrases chocs dans les médias et sur les réseaux sociaux. Igor Tudor a été formé à la bonne école en Italie. Je connaissais bien le joueur quand il évoluait à Split et que j’étais directeur sportif à Zadar. Comme entraîneur je le connais moins. Il a entraîné à droite à gauche, jusqu’à Vérone l’an passé. J’ai beaucoup de respect pour le championnat d’Italie. C’est l’un des meilleurs tactiquement. On y est très attentif à la technique depuis toujours. D’ailleurs, les entraîneurs italiens sont bons. Regardez Ancelotti au Real Madrid. Sur ce qu’il a accompli à Vérone, on peut penser que Igor Tudor est un bon entraîneur mais tout est relatif. Ici, c’est un nouveau club, une nouvelle aventure. Quand on vient à Marseille, c’est particulier, pour un entraîneur comme pour un joueur. Un de mes entraîneurs préférés, c’est Unai Emery. Il fait un travail incroyable à Villarreal mais à Paris ça n’a pas marché. Pour Tudor, il va falloir voir les joueurs, les résultats, la confiance des dirigeants. Je suis passé par là, je soutiendrai toujours les entraîneurs. C’est un métier tellement difficile et tellement cruel. Évidemment je lui souhaite le meilleur, je souhaite toujours le meilleur pour l’OM. » Josip Skoblar – Source : La Provence (03/08/2022)