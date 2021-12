Mercato OM : Duje Caleta-Car vers la Premier League cet hiver ?

Duje Ćaleta-Car est l’un des joueurs bankables de l’effectif olympien. En cas d’offre jugée satisfaisante cet hiver, l’OM devrait le laisser partir. Le Croate suscite les convoitises outre-Manche.

Il est l’un des joueurs avec la valeur marchande la plus élevée dans l’effectif olympien. Duje Ćaleta-Car pourrait quitter le navire olympien dès cet hiver. Depuis plus d’un an, les dirigeants olympien misent sur une vente du défenseur central croate pour soulager leurs finances. Impacté par son transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Ćaleta-Car aurait également pu plier bagages lors du dernier mercato estival où Newcastle et Wolverhampton étaient deux clients sérieux.

Caleta-Car ne sera pas retenu en cas d’offre

Toutefois, le défenseur croate avait finalement pris la décision de rester du côté de l’OM. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2023, Duje Ćaleta-Car aurait toujours la côte outre-Manche. D’après les informations révélées par le Telegraph, Newcastle serait toujours à l’affût sur son profil. Récemment achetés par le fonds souverain d’Arabie saoudite, les Magpies envisageraient de formuler une offre pour convaincre Pablo Longoria de le céder.

Et à en croire les dernières informations de RMC Sport, le défenseur central croate ne sera pas retenu en cas de proposition lors du mercato hivernal. Une éventuelle vente permettrait alors à Pablo Longoria de soulager les comptes de l’OM et d’envisager les arrivées de renforts réclamées par Jorge Sampaoli.

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)