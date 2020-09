Mercato OM : « El Bilal Touré, c’est le profil recherché… »

Extrait DFM. L’OM étudie la piste menant à l’attaquant du Stade de Reims El Bilal Touré. Et cette piste plaît beaucoup à Jean-Charles De Bono !

En quête d’un attaquant, l’OM a coché le nom de El Bilal Touré (18 ans), qui évolue au Stade de Reims. Le jeune attaquant a réussi des débuts canon en L1 avec Reims (4 buts en 8 matchs) et ses performances ont plu à l’OM. Et pour Jean-Charles De Bono, Touré pourrait être un très bon coup pour le dernier deuxième de Ligue 1 :

SI LE JOUEUR EST INTÉRESSÉ, IL FAUT VITE FAIRE AFFAIRE ! — De Bono

« Ça me plaît. Déjà parce qu’il connaît le championnat français et parle la langue. C’est un joueur qui évolue dans un club où la formation est bonne, et le football est beau à voir. Quand tu regardes jouer Reims, ça déroule bien, c’est cohérent, et l’entraîneur Guion est bon. Il n’a fait que 6 mois, mais il a marqué 4 buts en 8 matchs. Donc ça, ça me plaît bien ! L’OM a déjà eu un regard sur lui. Donc si le joueur est intéressé, il faut vite faire affaire ! C’est un profil d’avenir. Il va très vite, a les deux pieds, peut jouer seul devant… Il peut être un bon concurrent à Dario Benedetto. C’est un profil recherché. Il a du culot, mais quand tu arrives à l’OM, il faut confirmer. On a remarqué ses qualités, il ne les perdra pas du jour au lendemain (…) Il a encore un peu d’affolement . Mais ça, ça se travaille. Il est jeune, il a de la fougue ! Ce joueur la a une bonne marge de progression et ses statistiques sont pas mal (…) faut essayer de le séduire !

Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille – 07/09/2020

