Mercato OM: « en cas de bonnes offres ces deux joueurs partiront »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire a évoqué l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi. Pour le journaliste à L’Équipe, ils peuvent avoir « un bon de sortie en fonction des offres qu’ils auront ».

Invité dans Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire a évoqué le mercato de l’OM et plus particulièrement l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi. Selon le journaliste à L’Équipe, ces deux joueurs pourraient quitter le club olympien en cas d’offres importantes.

A LIRE AUSSI:Mercato OM : « Si c’est lui que Marseille décide d’aller chercher, il est prêt ! »

« Si demain l’Atlético ou Naples viennent, Balerdi partira »

Balerdi, Aubameyang quel avenir ? Le journaliste de @lequipe @Serguei fait le point sur ces deux dossiers

qui vont animer le #MercatOM #OM

Intégralité de l’émission ici :https://t.co/OqUnPo1RLx pic.twitter.com/cEfVDspMub — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 24, 2024

« Ça va dépendre du marché. Ce sont deux joueurs qui peuvent avoir des bons de sortie en fonction de ce qu’ils auront, a affirmé Matthieu Grégoire. Si Aubameyang a une bonne offre d’un club européen ambitieux qui revient vers lui, l’OM le libérera et fera des économies très importantes de masse salariale mais il ne partira pas pour partir. Il n’est pas pressé, il reste ambitieux. Balerdi c’est la même chose. On lui dit on va te prolonger ça sert à rien d’aller à Bournemouth, qui pourtant peut proposer une somme importante à l’OM. À offre égale, il restera. Par contre si demain l’Atlético de Madrid ou Naples viennent il partira mais ce ne seront pas les clubs qui proposeront les plus grosses indemnités de transfert », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:Mercato Concurrents OM: Une première offre de 100M€ du PSG ?

A LIRE AUSSI:Vente OM : « McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure où on se parle ! »