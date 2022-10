Mercato OM : En difficulté, ce joueur prêté devrait changer de championnat !

Prêté cet été à l’Olympiakos, Konrad De La Fuente devrait faire son retour à Marseille dès cet hiver. L’ailier américain n’a pas vraiment donné satisfaction au club grec en ce début de saison : il n’a joué que trois matchs de championnat et aimerait revenir dans la cité phocéenne dès que possible.

Mis de côté par l’entraîneur du Pirée, Michel, Konrad De La Fuente n’est pas parvenu à prendre ses marques en Grèce et n’a pas convaincu. Le joueur de 21 ans n’a même pas été inscrit sur la liste des joueurs autorisés à disputer les matchs d’Europa League et a récemment manifesté son envie de revenir jouer avec le maillot bleu et blanc selon des informations de L’Equipe.

Direction la Liga pour Konrad ?

Prêté avec option d’achat, un retour de De La Fuente dans la cité phocéenne ne déplairait pas non plus aux dirigeants de l’Olympiakos. Tout dépend donc maintenant des besoins d’Igor Tudor : le joueur est sous contrat avec le club jusqu’en juin 2025 et n’avait pas vraiment donné satisfaction lors de son premier passage à l’OM.

Pablo Longoria devra donc faire un choix puisque selon des informations d’Estadio Deportivo, l’ancien barcelonais aurait un prétendant en Espagne : intéressé par De La Fuente cet été, Valladolid pourrait revenir à la charge pour le faire venir cet hiver. Anderlecht, Sassuolo, la Sampdoria et Burnley seraient aussi venus sonder le joueur sur un potentiel départ.

