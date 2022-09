Mercato OM : En plus des économie de fonctionnement, McCourt réclame des ventes !

Après avoir recruté pour près de 50 millions d’euros cet été, l’OM doit maintenant équilibrer les comptes. Frank McCourt espère récupérer 20 millions d’ici juin 2023 pour faire la balance dans les finances marseillaises.

L’OM s’est une nouvelle fois montré très gourmand sur le marché des transferts. La levée des trois options d’achats de Cengiz Under et Pau Lopez à l’AS Roma et de Mattéo Guendouzi à Arsenal ont coûté 31,5 millions au club. Un total auquel vient s’ajouter les indemnités de transfert de Jonathan Clauss, Jordan Veretout et Isaak Touré, ce qui donne près de 50 millions de dépense lors de ce mercato estival. Dans le sens inverse, l’OM n’a récupéré « que » 13 millions avec les départs de Duje Caleta-Car à Southampton et Luan Pères à Fenerbahçe.

McCourt veut 20M€ de ventes avant juin prochain !

Si les options d’achats des prêts entrants et sortants ne sont pas prises en compte, le propriétaire Américain de l’OM Franck McCourt espère récupérer une vingtaine de millions d’euros de ventes d’ici le 30 juin 2023 pour équilibrer les finances marseillaises.

