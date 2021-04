Mercato OM : En plus du PSG, un gros club allemand vise Milik ?

L’avenir d’Arek Milik devrait, sauf surprise, s’inscrire loin de Marseille. Même si Jorge Sampaoli et Pablo Longoria aimeraient convaincre l’attaquant de rester à l’OM, ce dernier devrait disposer de plusieurs grosses propositions…

Ce weekend, le site italien Tuttosport expliquait que le président du PSG Leonardo avait ciblé le profil de Milik. Tandis que Moise Kean arrive à expiration de son prêt en juin prochain, et que Mauro Icardi pourrait retourner en Italie et plus précisément à la Juventus de Turin, la piste Milik prend du poids d’autant plus qu’il reste abordable financièrement. Le media précise que Milik serait prêt à partir pour une équipe jouant la Ligue des Champions. Si la Juve n’en ferait plus sa priorité, d’autres clubs italiens comme l’AS Rome, l’inter Milan, le Milan AC et la Fiorentina serait sur le coup. De plus, un club allemand pourrait aussi tenter sa chance.

Milik pour succéder à Haaland ?

En effet, selon Calciomercato, le Borussia Dortmund va devoir recruter un attaquant de poids avec le départ annoncé de l’attaquant Erling Haaland. Bien que le Norvégien ait encore un contrat avec le Borussia jusqu’en 2024, son transfert vers un grand club européen semble inévitable lors du prochain mercato. Si tel est le cas, Milik serait une des priorités, son profil et le prix de son transfert en font une solution parfaite.

LA POLOGNE S’ENFLAMME À PROPOS DE MILIK

Dans son pays, en Pologne, tout le monde connait les capacités d’Arkadiusz Milik, au point d’en faire le meilleur joueur de Ligue 1 dans les médias…

« Il a connu une période difficile dans sa carrière mais il renait dans son nouveau club à Marseille. Le Polonais a déjà marqué cinq buts et lors du dernier match, il a délivré une passe décisive. A l’approche de l’Euro, son niveau de forme augmente. Et pour cause, même en dehors des terrains, il s’attelle à perfectionner sa silhouette. Sur Instagram, le meilleur joueur de Ligue 1 s‘est affiché en plein entraînement extérieur avec une charge sur la poitrine, travaillant ses abdos et récoltant de nombreux compliments » Source: Super Express (20/04/2021)

l’OM a touché du doigt ce qu’est un grand attaquant

Pour le journaliste suiveur de l’Olympique de Marseille, Florent Germain, la pression est forte sur Pablo Longoria et sur Jorge Sampaoli afin de dénicher un remplaçant digne de ce nom. Il l’expliquait il y a deux semaine sur RMC

« Les supporters de l’OM ont envie de s’enflammer pour Milik. Ils se disent qu’il est bon, mais qu’ils ne vont pas pouvoir en profiter… Après, si Milik part, ce qui est bien, c’est que ça va mettre la pression sur Longoria. Bon courage à lui et à Sampaoli pour trouver une idée de remplaçant. Là, l’OM a touché du doigt ce qu’est un grand attaquant. Depuis X années, c’est un poste galère, avec des échecs à tout-va. Pendant quelques mois, Marseille aura vu un buteur qui fait la différence en peu de ballons. Il peut jouer seul. Longoria a mis l’eau à la bouche des supporters, et maintenant, il va falloir soit tout faire pour le garder, soit assumer son départ et trouver un attaquant qui sera à la hauteur de Milik » Florent Germain – Source : RMC (12/04/21)