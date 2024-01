Mercato OM : Encore deux recrues à venir après Moumbagna ?

L’OM est en train de remodeler son effectif lors de ce mercato. Lodi est proche de s’engager en Arabie Saoudite, Onana et Garcia ont signer en attendant Faris Moumbagna et ce n’est pas terminé car deux autres recrues pourraient débarquer !

Lors de son bilan de mi-saison fin décembre, Pablo Longoria avait évoqué le mercato. « On est à l’écoute du mercato. Ce n’est pas une nécessité de prendre des joueurs en prêt. (…) On doit être attentif en raison de la CAN et les blessures de Rongier et de Correa. A-t-on besoin d’améliorer la situation pour un mois et demi ? Oui parce que ça va poser problème pour plusieurs clubs. Mais ce serait une erreur si on recrutait massivement juste pour combler un mois et demi. » Finalement, avec le départ annoncé de Lodi et peut être d’autres éléments (Henrique, Vitinha, Sarr, Gueye ?), l’OM se montre plutôt actif sur le mercato. Le club a déjà recruté un milieu défensif (Jean Onana), un latéral gauche (Ulisses Garcia) et donc un attaquant qui devrait débarquer après la CAN (Faris Moumbagna). Pour autant, le mercato olympien ne sera pas terminé !

A lire : Mercato OM : Une nouvelle officialisation ce mercredi !

Encore un latéral et un milieu offensif recherchés !

Alors que le départ de Renan Lodi contre un gros chèque (plus de 22M€) est attendu, selon La Provence l’OM a deux autres objectifs : « la piste menant au Rennais Adrien Truffert reste d’actualité malgré sa

complexité, l’état-major olympien planche aussi sur d’autres profils, tout en cherchant encore à un élément à vocation offensive. » Un latéral gauche titulaire est attendu, mais aussi un milieu offensif (Saïd Benrahma ?).

Selon le journaliste RMC spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins « Faris Moumbagna est en passe de signer à l’OM. Accord entre Marseille et le FK Bodø/Glimt pour le transfert du Camerounais. Environ 8M€. Contrat de 4 ans et demi. » Cet attaquant camerounais de 23 ans a marqué 18 buts et donné 10 passes décisives la saison dernière ! Cette arrivée va-t-elle avoir des conséquences dans le secteur offensif ? Sarr, Mughe ou encore Vitinha sont-ils des candidats au départ ?

A lire : Mercato OM : Longoria change d’avis?

Faris Moumbagna arrive à l’OM ?