Mercato OM : Encore deux recrues à venir pour cet été ?

L’Olympique de Marseille s’est déjà renforcé cet été avec l’arrivée de deux jeunes joueurs prometteurs : Leonardo Balerdi et Pape Gueye. André Villas-Boas ne souhaite pas s’arrêter là…

RMC Sport nous apprend en effet que l’entraîneur portugais a fait part de ses demandes (déjà exprimées publiquement, voir plus bas) à Pablo Longoria. Il veut deux recrues supplémentaires : un latéral gauche et un attaquant.

Pour le poste offensif, la volonté du coach serait d’obtenir la signature d’un profil bien plus mobile avec des qualités autres que celles de Dario Benedetto.

Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n’est pas comme ça…

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c’est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n’a pas encore d’offres. De toute façon, on continue comme ça. C’était déjà ça l’année dernière mais c’est ça la position. (…) On ne peut pas contrôler les acheteurs. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n’est pas comme ça donc on continue notre travail. Si vous vous rappelez bien, l’objectif est de rester avec le même effectif. Maintenant, il est élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu’il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse 09 août 2020