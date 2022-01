Mercato OM : La somme (ridicule) espérée par Longoria pour Kamara connue ?

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Bouba Kamara n’en finit plus d’attirer les clubs européens. Et selon la presse italienne, on connaîtrait la somme que voudrait récupérer Pablo Longoria cet hiver pour le joueur formé à l’OM…

Ça ne devrait plus faire de doute désormais, Bouba Kamara ne devrait pas continuer sous le maillot de l’Olympique de Marseille après juin prochain. En fin de contrat avec le club, le joueur formé à l’OM aurait des envies de départ pour poursuivre sa carrière. Et dernièrement, nous avons appris par le biais de Calciomercato que l’AS Rome serait intéressée par le profil de Bouba Kamara.

En effet José Mourinho souhaiterait faire partir son milieu de terrain Amadou Diawara du côté du FC Valence afin de libérer le poste pour Bouba Kamara. Et une autre information dans ce dossier vient de sortir aujourd’hui…

Seulement 4-5 millions d’euros réclamés par Longoria pour Kamara ?

En effet selon le media italien La Gazzetta dello Sport, Pablo Longoria espèrerait entre 4 et 5 millions d’euros d’indemnité cet hiver pour faire partir Bouba Kamara. Une somme très loin du compte du niveau réel du joueur…