Mercato OM : Enorme satisfaction de cette recrue !

Lors de son premier match avec OM et après la victoire 0-2 d’Angers, Ismaël Bennacer a partagé son enthousiasme en zone mixte.

Le milieu a affirmé son engagement en déclarant : « Je me suis régalé, et par rapport à l’équipe aussi, c’est important. À nous de continuer à travailler sur cette lancée et d’être concentré sur le prochain match. » Ces mots témoignent de sa volonté de contribuer à un collectif solide et ambitieux.

Dès ses premières minutes sur le terrain, Bennacer a démontré une grande implication et une capacité à dynamiser le jeu. Sa prestation a rapidement séduit les supporters et renforcé l’espoir de voir l’OM progresser. La victoire d’Angers illustre le bon moment que traverse le club, et la performance du joueur s’inscrit dans cette dynamique positive.

A lire : Supporters OM : Le gros coup de gueule d’un joueur d’Angers !

Je me suis régalé, et par rapport à l’équipe aussi, c’est important — Bennacer

Fier de mon premier match, mais tout reste à écrire 💙🤍 pic.twitter.com/D2Qtl2OkcK — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 9, 2025

Par ailleurs, le joueur n’a pas manqué d’exprimer son admiration pour l’approche de Roberto De Zerbi. Il a ajouté : « J’aime beaucoup. J’ai beaucoup suivi ce que cet entraîneur apportait à ses équipes, et c’est quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. En deux ou trois jours déjà, à l’entraînement, j’ai vu un petit peu ce qu’il proposait, ce qu’il demandait aux joueurs à mon poste. C’est une chose à laquelle je me suis un petit peu adapté. Ça fait plaisir. »

Convaincu que l’adaptation et le travail constant sont essentiels, Ismaël Bennacer est déterminé à relever les défis à venir. L’OM espère que cette énergie et cette progression se traduiront par de nombreux succès en championnat. L’avenir s’annonce des plus prometteurs.