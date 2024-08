Mercato OM: Entre Wahi et Jonathan David, De Bono a fait son choix !

Ce lundi dans l’émission du FCM les intervenants ont évoqué des noms d’attaquants. Un nom est sorti du lot, celui d’Elye Wahi un joueur que Jean-Charles de Bono aimerait voir à l’Olympique de Marseille.

Suite au départ d’Aubameyang l’Olympique de Marseille doit trouver un attaquant pointe. Le nom d‘Elye Wahi a été cité par Jean-Charles De Bono en live sur la chaîne du FCM. Arrivé à Lens en provenance de Montpellier après une grosse saison de Ligue 1 (19 buts, 5 passes décisives à 19 ans) contre 30 millions pourrait quitter le nord après seulement une saison passée. En effet, Chelsea déjà intéressé l’été passé, vise toujours Elye Wahi, l’été dernier l’attaquant avait fait le choix de la raison. En s’engageant avec le RC Lens pour s’assurer son développement et son temps de jeu. Néanmoins l’attaquant de 21 ans n’a pas été à la hauteur des attentes, pour Jean-Charles De Bono le jeune français serait parfait pour l’Olympique de Marseille, « Pour moi très bon attaquant qui est dans le championnat de France à 30 millions ou entre 30 et 40 millions c’est Wahi ! Tu peux passer au travers d’une saison, 30 millions c’est un joueur qui a déjà connu le championnat de France qui a marqué des buts dans le championnat de France. Moi je serais plus sur un Wahi que sur un (Jonathan) David. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas prouvé à Lens qu’il ne va pas prouver ici (Marseille) » explique l’ancien joueur de l’OM.

