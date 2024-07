Mercato concurrents OM : Lens piste un crack évoqué à Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Avec l’arrivée de Will Still le Racing club de Lens essaye de reconstruire un effectif compatible avec la vision de jeu du coach. Pour ça le RCL s’intéresse un milieu de terrain offensif qui impressionne dans le championnat russe depuis plusieurs saisons.

Le Racing club de Lens compte bien être actif durant ce mercato estival, le club nordiste s’intéresse au milieu de terrain offensif Eduard Spertsyan. Ce milieu de terrain offensif dispose de plusieurs qualités, Il est très technique efficace et dispose d’une superbe qualité sur les coups de pied arrêtés. Cette saison avec Krasnodar, il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues inscrit 11 buts et délivrés 3 passes décisives. Auteur d’une saison pleine et solide, il a impressionné de nombreux clubs en Europe et notamment le Racing club de Lens qui aimerait bien s’attacher ses services. Le droitier est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club russe, sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d’euros. Aucune offre officielle n’a été formulée par Lens, qui doit d’abord vendre des joueurs. À l’âge de 24 ans l’international arménien ( 27 sélections, 4 buts) pourrait bien atterrir en Europe pour la saison à venir.





