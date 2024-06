Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un nouvel accord !

Le journaliste Italien spécialiste du mercato Fabrizio Romano vient d’annoncer un nouvel accord pour l’un des joueurs ciblés par l’OM depuis plusieurs semaines. Il s’agit de Lilian Brassier, défenseur central de Brest.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis de nombreuses semaines, Lilian Brassier est proche de s’engager avec le club marseillais. S’il avait déjà trouvé un accord avec les dirigeants olympiens, l’OM devait s’accorder avec Brest sur les modalités du transfert. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Marseille et Le Stade Brestois ont enfin trouvé un accord :

« Lilian Brassier à l’Olympique de Marseille, c’est parti ! Accord verbal en place avec Brest. 11 millions d’euros bonus compris, il s’agira d’un prêt avec clause d’obligation d’achat et clause de revente. Contrat de cinq ans pour Brassier qui a refusé à plusieurs clubs de rejoindre le projet de l’OM, »a ainsi révélé Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria dans le coup pour ce jeune attaquant espagnol très côté ?

🚨🔵⚪️ Lilian Brassier to Olympique Marseille, here we go! Verbal agreement in place with Brest.

€11m total package add-ons included, it will be loan with obligation to buy clause and sell-on clause.

Five year deal for Brassier who rejected several clubs to join OM project. pic.twitter.com/h1nkUeUyVZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024