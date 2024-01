Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour cette première recrue ?

Le mercato hivernal 2024 est ouvert depuis 2 jours. La première recrue de janvier pourrait être un milieu de terrain, en effet après l’Equipe et RMC c’est au tour du journaliste italien Fabrizio Romano de confirmer la possible arrivée de Lucien Agoumé à l’OM…

En effet, Fabrizio Romano a publié sur X ; « L’Olympique de Marseille a envoyé une proposition formelle de prêt à l’Inter pour signer Lucien Agoumé. L’accord de prêt comprend également une clause d’option d’achat. Des discussions en cours tant du côté des joueurs que du club selon L’Équipe et Fabrice Hawkins. La proposition de prêt de Séville reste valable sur la table. »

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent formal loan proposal to Inter to sign Lucien Agoumé.

Loan deal also includes buy option clause.

Talks ongoing on both player and club side as per L’Équipe and @FabriceHawkins.

🔴⚪️ Sevilla loan proposal remains valid on the table. pic.twitter.com/q5fLDpIxsy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024