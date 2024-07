Mercato OM: Fabrizio Romano confirme pour Ezequiel Fernandez !

Une piste de l’Olympique de Marseille annoncée au City Group, pourrait finalement filer en Arabie saoudite. C’est le milieu de terrain défensif Ezequiel Fernandez. Boca junior aurait refusé une offre de l’Olympique de Marseille, qui aimerait s’attacher les services du milieu de 21 ans.

Ezequiel Fernandez annoncé du côté du City group hier. En effet, le joueur devait rejoindre Gérone club satellite de Manchester City. Si le joueur performait il aurait intégré le club anglais pour la saison 2025-2026. Longuement annoncé du côté de l’Olympique de Marseille, Boca junior aurait rejeté une offre du club phocéen selon Fabrizio Romano.

Toujours d’après le journaliste le club saoudien d’Al Quasiah aurait transmis une offre officielle a Boca Junior pour Ezequiel Fernandez. L’offre est à hauteur de 15 millions de dollars en 3 versements. Le club argentin pourrait rejeter cette proposition, mais les dirigeants saoudiens pourraient déclencher la clause de 15 millions d’euros en une fois. Le club saoudien aurait proposé un contrat d’un million de dollars au milieu défensif de 21 ans. Pour rappel, le gaucher et sous contrat avec Boca jusqu’en 2028. Cette saison le natif de Buenos Aires à disputer 21 matchs toutes compétitions confondues.

🚨🇦🇷 Al Qadsiah have sent official bid to Boca Juniors for Equi Fernández worth $15m in three installments.

Boca are prepared to reject this proposal but Al Qadsiah could now trigger the clause for $15m in one solution. 🇸🇦

Boca already rejected a bid from Olympique Marseille. pic.twitter.com/4W70oxQ6P9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024