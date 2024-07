Mercato OM : Qui est Ezequiel Fernández ? L’avis détaillé d’un spécialiste…

D’après le journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM a formulé une offre pour le milieu de terrain de Boca, Ezequiel Fernández (21 ans). Un spécialiste du football argentin nous décrit le profil de ce jeune joueur ciblé par De Zerbi.

Pour en savoir plus sur les qualités et les défauts du milieu de terrain de Boca ciblé par l’Olympique de Marseille, nous avons contacté Pierre Gerbeaud, journaliste spécialiste du football argentin. Il nous décrit ainsi en détails le profil du joueur.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent formal bid to Boca Juniors for midfielder Equi Fernández.

There’s still no answer from Boca as they already had turned down approaches from Porto earlier this summer.

21 year old midfielder, keen on the move. pic.twitter.com/VRqccAaKn6

