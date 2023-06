Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Gallardo !

Après le média argentin TyC Sports, et Florent Torchut, le journaliste Fabrizio Romano confirme lui aussi le refus de Marcelo Gallardo. Le technicien argentin ne sera pas le prochain coach de l’OM.

Fabrizio Romano a lui aussi confirmé le refus de Marcelo Gallardo de s’engager dans le projet proposé par Pablo Longoria: « Pas de feu vert de Marcelo Gallardo à l’Olympique de Marseille malgré les informations faisant état d’un accord conclu plus tôt cette semaine. »

No green light from Marcelo Gallardo to Olympique Marseille despite reports of done deal earlier this week. 🔵⚠️ #OM https://t.co/w93e6FNDnr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023