Mercato OM : Fabrizio Romano donne les détails du deal Ounahi !

Après l’échec du dossier Ivan Ilic, Pablo Longoria n’a pas tardé à réagir. Le président a trouvé un accord avec Angers et Azzedine Ounahi. Voici les détails de cette opération rondement menée !

Fabrizio Romano donne quelques détails du deal. L’OM obtient l’arrivée du demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde pour un montant de 8M€ + 2 de bonus (soit le prix annoncé pour le départ de Dieng). Ounahi va signer un contrat de 4 ans et demi (2027).

Azzedine Ounahi will join Olympique Marseille, done deal and here we go! 🚨⚪️🔵🇲🇦 #OM

Full agreement reached with Angers — understand fee is €8m plus €2m add ons and sell-on clause included.

Ounahi has agreed personal terms as new OM player until June 2027. pic.twitter.com/wx09DVSIol

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023