Mercato OM : Fabrizio Romano donne plusieurs détails pour De Zerbi (contrat, clause à payer à Brighton)

Roberto De Zerbi est tout proche de s’engager avec l’OM, une information sortie en Italie et confirmée par les médias français RMC, FootMercato, l’Equipe mais aussi Fabrizio Romano ! Le journaliste italien vient de donner d’autres détails.

Fabrizio Romano confirme que le deal est tout proche d’intervenir entre l’OM et Roberto De Zerbi. Le club olympien doit cependant libérer le coach de son contrat avec Brighton. « Roberto de Zerbi et l’Olympique de Marseille devraient s’entendre sur tous les détails du contrat de trois ans en tant que nouvel entraîneur-chef. Dernière étape nécessaire : l’OM scelle l’accord avec Brighton sur 6 millions d’euros de frais de sortie. Clause de De Zerbi, réduite de 15M€ à 6M€ lors de sa sortie. »

