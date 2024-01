Mercato OM : Fabrizio Romano enterre une piste de cet hiver !

L’Olympique de Marseille s’était positionné pour récupérer l’international américain du Borussia Dortmund : Giovanni Reyna. D’après Fabrizio Romano, le joueur va rejoindre Nottingham Forrest en prêt.

Après David Jurasek, une nouvelle piste de l’OM file vers un autre club ! En effet, cela fait quelques jours que le nom de Giovanni Reyna est cité comme une probable recrue marseillaise en prêt avec option d’achat en provenance du Borussia Dortmund. Seulement, Fabrizio Romano enterre cette piste !

Le journaliste explique ce mercredi dans un tweet que l’international américain va rejoindre Nottingham Forrest en prêt dès cet hiver. Les détails ont en discussions entre les deux clubs mais le milieu offensif a déjà accepté de rejoindre le club de Premier League.

🚨🌳 Nottingham Forest and Borussia Dortmund have scheduled new round of talks for Gio Reyna loan deal.

Loan fee and salary coverage still being discussed while Gio has already accepted #NFFC as destination.

His new agent Jorge Mendes is taking care of the deal. pic.twitter.com/xvCx7py11c

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024