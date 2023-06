Mercato OM : Fabrizio Romano fait le point dans le dossier Marcelino !

Après l’échec Gallardo et l’impossibilité de faire venir Paulo Fonseca, Marcelino est le favori, une option confirmée par le journaliste Fabrizio Romano qui précisé que les négociations sont en cours.

Fabrizio Romano est revenu sur le dossier du coach tard hier soir. « Les négociations entre Marcelino et l’OM se poursuivent, discussions en cours pour trouver un accord cette semaine. Plus à venir. »

Fabrizio Romano confirme le nom de Marcelino : « L’Olympique de Marseille travaille pour faire entrer Marcelino comme nouvel entraîneur. Des pourparlers suivront car il est la principale option pour un poste à l’OM. Les conversations se poursuivront dans les prochaines heures/jours. »

