Mercato OM : Ferhat, le profil parfait pour jouer avec Milik?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Zinédine Ferhat pour renforcer l’attaque. Un profil de passeur et de centreur qui pourrait bien fonctionner avec Arek Milik.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille aurait débuté des discussions avec Zinédine Ferhat en vue d’un transfert. France Bleu affirme qu’il serait l’une des pistes de Pablo Longoria au poste d’ailier.

Ferhat a des qualités techniques, de rapidité et une grosse qualité de centre — Ishaq Chebli

Sa polyvalence et son envie de jouer à l’OM plairait beaucoup à Jorge Sampaoli. Football Club de Marseille a contacté le journaliste pour le site DZ Foot, Ishaq Chebli. Ce dernier nous a affirmé que l’international algérien a un profil de centreur et de passeur… L’idéal pour évoluer avec Arek Milik à la pointe de l’attaque?

« Sur son profil, il peut jouer ailier gauche ou droit. Même en Algérie, il a joué une saison en tant que latéral droit. Les deux côtés ne posent pas de problèmes. Il a des qualités techniques, de rapidité et une grosse qualité de centre. Lorsqu’il était au Havre, il était celui qui faisait le plus de centres. Comme vous le savez sûrement, il est le recordman de passes décisifs en Ligue 2. Il l’a eu grâce à sa qualité de centre et de percussion. » Ishaq Chebli (DZ Foot) – Source : Football Club de Marseille (10/08/21)