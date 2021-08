Mercato : Profil, Samapoli compatible, l’envie de jouer à l’OM… Un spécialiste nous décrit Zinédine Ferhat !

Selon plusieurs médias, l’Olympique de Marseille serait en discussions avec Zinédine Ferhat, international algérien qui évolue au Nîmes Olympique. Journaliste pour le site DZ Foot, Ishaq Chebli nous a décrit l’ailier !

Avec le probable départ de Nemanja Radonjic et la fin de contrat de Florian Thauvin, l’Olympique de Marseille n’aura que Cengiz Ünder au poste d’ailier droit cette saison même si Bamba Dieng et Luis Henrique peuvent dépanner dans ce secteur.

Ferhat, une bonne pioche pour l’OM de Sampaoli?

Dans cette optique, l’Olympique de Marseille aurait activé la piste menant à l’Algérien Zinédine Ferhat qui évolue au Nîmes Olympique en Ligue 2. La saison dernière en première division, il était le meilleur joueur des Crocos mais n’a pas réussi à sauver son club de la relégation. Journaliste pour le site DZ Foot, Ishaq Chebli a décrit le joueur pour Football Club de Marseille. Selon lui, son profil polyvalent en attaque pourrait fortement plaire au coach argentin Jorge Sampaoli…

Le salaire pose problème…

« Il y a des négociations avec Ferhat mais ça coince sur le salaire du joueur. Son agent demande un salaire qui est supérieur à ce qu’il avait à Nîmes et il fait le forcing avec Strasbourg qui a proposé un bon salaire. Pour l’instant, son départ n’est toujours pas acté. Si ça se fait, ce serait top pour lui parce qu’il veut jouer à l’OM. C’est son club de coeur. » Ishaq Chebli (DZ Foot) – Source : Football Club de Marseille (10/08/21)

C’est un excellent centreur

« Sur son profil, il peut jouer ailier gauche ou droit. Même en Algérie, il a joué une saison en tant que latéral droit. Les deux côtés ne posent pas de problèmes. Il a des qualités techniques, de rapidité et une grosse qualité de centre. Lorsqu’il était au Havre, il était celui qui faisait le plus de centres. Comme vous le savez sûrement, il est le recordman de passes décisifs en Ligue 2. Il l’a eu grâce à sa qualité de centre et de percussion. » Ishaq Chebli (DZ Foot) – Source : Football Club de Marseille (10/08/21)

Il peut suppléer Dimitri Payet en meneur de jeu

« Il peut jouer en numéro 10 aussi. Il est polyvalent et ça peut l’aider dans les plans de Sampaoli. Son envie de venir jouer à l’OM peut lui donner un +. Il donnera tout, il aura faim de minutes de jeu mais ce sera à lui de prouver. Je pense qu’il pourrait remplacer Payet dans son poste grâce à sa qualité de passes et technique. Même si Payet, ça reste Payet… Quand il est dans un grand jour, ça peut devenir Messi ! Mais voilà, Ferhat n’aura pas forcément une place de titulaire… Il viendrait d’une équipe de Ligue 2 et à sa place il y a un joueur qui est venu du FC Barcelone, Konrad De la Fuente qui a fait un bon début de saison. Il pourrait avoir sa chance mais il va devoir prouver pour être titulaire. Ça, ce sera un peu compliqué pour lui. Mais bon, vu ses qualités individuelles et même collectives, il peut avoir du temps de jeu et se mettre en concurrence avec les joueurs qui jouent à son poste. » Ishaq Chebli (DZ Foot) – Source : Football Club de Marseille (10/08/21)

L’expérience de la Ligue 1

« Par rapport à Ünder et De la Fuente, il a déjà l’expérience de la Ligue 1 avec deux bonnes saisons avec Nîmes. Surtout la saison dernière où il était quasiment le meilleur joueur des Crocos. Avec et sans Ferhat, il y a une grande différence à Nîmes. On l’a vu la saison dernière au Vélodrome, il a été très bon face à l’OM. Il était impliqué sur les deux buts. Ce serait une bonne chose pour lui. » Ishaq Chebli (DZ Foot) – Source : Football Club de Marseille (10/08/21)