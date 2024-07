La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Hier dans l’émission du FCM, les consultants ont abordé la potentielle arrivée d’Ezequiel Fernandez. Une rumeur qui fait saliver le plateau, mais le potentiel montant du transfert a de quoi refroidir l’Olympique de Marseille.

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours Ezequiel Fernandez fais rêver le plateau du FCM. Le milieu défensif, colle parfaitement à l’ADN De Zerbi. Milieu défensif avec une superbe qualité de passe capable de jouer du pied droit comme du pied gauche. De quoi faire réagir les consultants, « Moi c’est le nom, ça fait vraiment quelque chose. C’est les joueurs à l’ancienne, les deux pieds. Le problème ça va coûter cher, et problème c’est en Argentine, c’est des clauses et des clauses malheureusement si vous les payez comptant. Si c’est de l’ordre de 15, 20 millions qu’il faut sortir sur une saison ça va être compliqué. Mais c’est vraiment super joueur. », a expliqué David (massilia1978) sur le cas Fernandez.

Fernandez, ils en attendent 20, 25 millions d’euros…

#MercatOM : « Ezequiel Fernandez, ce serait un gros coup pour l’OM ! » @massilia1978 est très hypé par la piste menant au milieu de terrain de Boca ! pic.twitter.com/tADMw5GEMB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 10, 2024



« Et moi ce qu’on m’a dit c’est qu’il y a beaucoup de clubs intéressés. Et que Boca comme tous les clubs argentins et les clubs brésiliens ils vont jouer la surenchère. Et ça peut être au-delà de ce montant là (15 millions) même si une clause. Ça peut être plus que la clause s’il y a des clubs qui veulent payer plus. Moi du retour que j’ai eu là des premiers retours c’est qu’ils en attendent 20, 25 millions d’euros » précise Nicolas durant l’émission.

