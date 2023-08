Mercato OM : Finalement un autre club de Serie A est sur Pol Lirola

Après le Génoa, un autre club du Calcio veut Pol Lirola. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Frosinone voudrait s’attacher les services de l’Espagnol.

Lirola est demandé en Italie. Deux clubs de Série A ont des vues sur le latéral droit. Parmi ces deux clubs, on retrouve Frosinone. Selon Gianluca Di Marzio, le promu cherche se renforcer sur le côté droit et Pol Lirola serait le profil idéal. D’autant plus que l’Espagnol y retrouverait celui avec qui il a fait ses débuts, Di Francesco. Le joueur a fait ses débuts dans notre championnat grâce à l’actuel entraîneur de Frosinone, alors qu’ils étaient tous deux à Sassuolo.

Un certaine expérience en Série A

Pol Lirola pourrait faire profiter au club promu son expérience du championnat italien. Le défenseur compte 128 apparitions en Serie A, entre Sassuolo et la Fiorentina. C’est désormais un objectif de Frosinone, qui voudrait renforcer son aile droite. Mais ils devront faire face à la concurrence du Genoa dans ce dossier.

Lirola pisté aussi par le Genoa ?

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzo, le promu en Série A est intéressé par le profil du latéral droit marseillais, écarté du groupe olympien depuis la reprise.

Prêté la saison dernière à Elche (12 apparitions en championnat), Lirola vit probablement ses dernières heures sous la tunique olympienne. Recruté 13 millions d’euros à l’été 2021, après un prêt concluant où il avait convaincu à la fois André Villas-Boas et Jorge Sampaoli. L’Espagnol n’a jamais su retrouver le niveau affiché lors de ses six premiers mois à Marseille Le joueur de 26 ans pourrait se relancer en Italie au côté de Malinovskyi.