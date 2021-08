Mercato OM : Ça se précise… finalement un nouveau prêt pour Lirola ?

Pol Lirola à l’OM, ça se rapproche de plus en plus. L’OM doit formuler dans les prochaines heures une offre qui pourrait être acceptée par la Fiorentina qui tient le remplaçant de l’Espagnol.

Après plusieurs semaines de négociations, la fumée blanche semble se rapprocher pour voir débarquer définitivement Pol Lirola à l’OM. Toujours sans latéral droit dans l’effectif depuis le début championnat, l’arrivée de l’Espagnol pourrait enfin permettre Jorge Sampaoli d’avoir un effectif un peu plus complet. En effet, depuis le départ d’Hiroki Sakai et l’absence de Pol Lirola, ce sont Valentin Rongier ou Boubacar Kamara qui ont dépanné au poste de latéral droit dans le système hybride de l’Argentin. Malgré tout, le manque d’un latéral droit se fait tout de même ressentir. Le retour de Pol Lirola permettrait à l’effectif olympien d’être plus équilibré, en positionnant l’ensemble des joueurs à leurs postes.

Un prêt avec obligation d’achat pour Lirola ?

À en croire les informations révélées par Nicolo Schira, l’OM serait sur le point de formuler une nouvelle offre à la Fiorentina pour s’attacher les services de Pol Lirola. Selon lui, les négociations portent actuellement sur un prêt avec obligation d’achat de 12 millions d’euros. Certainement une volonté du président Pablo Longoria afin de repousser d’un an le paiement du joueur.

Par ailleurs, Pol Lirola insiste depuis de nombreuses semaines pour rester du côté de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. À tel point qu’il a refusé une offre de l’Atalanta Bergame ces derniers jours. Toujours selon les informations de Nicolo Schira, Pol Lirola se serait déjà mis d’accord avec l’OM sur les termes de son futur contrat.

De son côté, la Fiorentina tiendrait déjà le remplaçant de Pol Lirola. En effet, Nicolo Schira précise que Davide Zappacosta se rapprocherait de plus en plus de la Viola en provenance de Chelsea.

#Fiorentina are waiting the new bid of #OlympiqueMarseille (expected in the next hours) for Pol #Lirola, who has agreed personal terms with #OM and pushing to return to #TeamOM. Talks ongoing for a loan with obligation to buy around €12M. #transfers @violanews — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2021

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

En conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria était interrogé sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille. Alors que les supporters ne cessent de réclamer son retour, la fumée blanche se rapproche un peu plus…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)