Mercato OM : Finalement un prix cassé pour Kluivert et Veretout?

Kluivert et Veretout étaient hier annoncé à 14 millions d’euros chacun, mais Calcio Mercato dévoile aujourd’hui que la Roma laisserait les deux joueurs partir pour 20millions d’euros au total, ce qui semble bien plus abordable pour l’OM.

20M€ au lieu des 28m€ initialement demandés la Roma aurait revu son prix à la baisse pour les deux joueurs dans le viseur de l’OM. Longoria devrait donc faire jouer ses bonnes relations avec les dirigeants romains pour parvenir à un accord. En effet, après avoir fait venir Cengiz Under et Pau Lopez l’été dernier, le président de l’OM semble bien décidé à réitérer cet été.

Un prix revu à la baisse

Un prix plus abordable mais qui semble aussi plus logique, en effet les deux joueurs ne seront pas retenus par la Roma, bien que Mourinho attendrait d’avoir trouver un remplaçant à Veretout avant de le laisser partir. Il y a quelques jours le club romain en demandait 30 millions puis 28, et aujourd’hui 20 millions, peut-être vaudrait il mieux patientait encore un peu du côté de l’OM. En effet, si cela semble peu probable que la Roma baisse encore ses exigences, les prétendants ne courent pas les rues pour les deux joueurs. Veretout conserve une belle côte en Italie mais s’il veut jouer la Coupe du Monde, il a besoin d’un club avec de la visibilité, pour Kluivert seul Nice semble dans la course mais n’a pas les ressources pour signer le joueur.