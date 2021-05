Mercato OM : Flamengo confirme et analyse toujours l’offre de Longoria pour Gerson?

C’est le feuilleton du mercato estival 2021 alors qu’il n’a même pas encore ouvert ses portes : Gerson à l’Olympique de Marseille ! Selon le vice-président du club brésilien, les Marseillais sont les seuls à avoir formulé une offre.

Alors que ces dernières heures, le dossier Gerson était censé être bouclé selon plusieurs médias brésiliens et français, il est toujours en stand-by.

Les conversations se poursuivent — BRAZ

Le vice-président de Flamengo a été interrogé à ce sujet et a confirmé qu’il y avait une offre d’un club français mais réfute un intérêt de l’Atletico Madrid, pourtant cité à plusieurs reprises. Selon lui, l’agent et père de Gerson aurait évoqué un départ vers l’OM et l’offre serait toujours étudiée par le club brésilien.

« Il y a trois semaines, le père du joueur nous a indiqué qu’un club français souhaitait faire une proposition. Elle a été faite via l’intermédiaire de son avocat, et nous en avons discutée. Il y a eu une ou deux clauses que nous n’avons pas acceptées. Les conversations se poursuivent afin que nous puissions voir si l’offre correspond à ce que notre club et Gerson attendent. Je répète, ce n’est pas Flamengo qui a mis le joueur sur le marché, c’est bien ce club français qui veut le recruter (…) Pour l’instant, il n’y a qu’un seul club français qui a formulé une offre ferme pour Gerson. Un point que je veux souligner, c’est que la fenêtre des transferts s’ouvre seulement maintenant en Europe, et il semble possible que d’autres clubs s’y intéressent. Ce que nous avons, c’est une proposition ferme de Marseille que Flamengo est toujours en train d’analyser » Marcos Braz – Source : Os Donos da Bola (24/05/21)

GERSON NE SE MET PAS LE C.. PAR TERRE — BRUNO SATIN

« Je sais qu’ils étudient le joueur sous toutes les coutures. Les discussions ont démarré, je pense, à la demande de Jorge Sampaoli. C’est lui qui a recommandé, visiblement, le possible recrutement de Gerson. Dans les équipes où il a été en Europe, on a eu du mal à le situer. On ne savait pas si c’était un joueur qui doit jouer un peu sur le côté, est-ce que c’est un double pivot à côté d’un vrai numéro six avec lui un peu plus libre, est-ce qu’il doit jouer un cran au-dessous. On ne sait pas vraiment son poste. C’est un joueur très élégant avec une super belle patte gauche. C’est un joueur de classe. Par contre, il n’a pas le côté combattant de Pogba. Il joue en costard, il se met pas c.. par terre. » Bruno Satin – Source: Late Football Show (20/05/2021)