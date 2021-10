Mercato OM : Flamengo se porte très bien sans Gerson !

Après le départ de Gerson vers l’Olympique de Marseille, le club brésilien de Flamengo a recruté Andreas Pereira, milieu de terrain prêté par Manchester United. Ce dernier s’acclimate bien dans l’ancien effectif de Gerson… Si bien que le néo-marseillais ne manque pas à son club !

L’Olympique de Marseille a fait le forcing cet été pour recruter le milieu de terrain brésilien Gerson. Sous contrat avec Flamengo, il a fallu débourser près de 25 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 24 ans.

Après quelques mois à l’OM, le Brésilien n’est pas totalement adapté au jeu proposé par Sampaoli et aux adversaires de Ligue 1. Pire, il commet des erreurs, ralenti le jeu et aurait même eu des tensions avec le coach argentin après sa sortie face au LOSC ce dimanche.

A Flamengo, il n’a pas l’air de vraiment manqué. En effet, pour le remplacer, le club brésilien s’est fait prêter Andreas Pereira, un jeune milieu de terrain qui appartient à Manchester United. Sur le terrain, il semble remplir parfaitement la tâche de Gerson.

Interrogé par le média SporTV, la légende du football brésilien Junior s’est exprimé à ce sujet et a comparé les deux joueurs. D’après ses dires, le joueur formé à Manchester United est même meilleur que Gerson sur plusieurs points.

« S’ils ont des styles semblables, Andreas Pereira est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique que Gerson. Il se projette très bien dans la surface aussi. C’est un combattant, de par son apprentissage en Angleterre. C’est ce qui manquait un peu dans l’entrejeu, un milieu capable d’aider William Arão dans la récupération » Junior – Source : SporTV

Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire lors du LOSC – OM perdu 2-0 par les coéquipiers du Brésilien qui était titulaire lors de ce match.

Cette Sampaoli l’avait positionné devant la défense avec Guendouzi, son meilleur poste celui de 8. Pour autant, l’ancien joueur de Flamengo n’a pas reussi à mettre du rythme dans la partie, multipliant les touches de balle et les passes en retrait. Il a tenté une fois sa chance de percer le premier rideau balle au pied et a perdu le ballon offrant une occasion aux lillois. Sans Payet, on attendait plus de lui. Il a ensuite été replacé plus haut par Sampaoli en seconde mi-temps, sans succès. Il a affiché son agacement au moment de sa sortie, surement conscient de ses prestations médiocres. Harit est entré à sa place et a surtout perdu des ballons…