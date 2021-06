Mercato OM : Flamengo se positionne sur une piste de Longoria pour remplacer Gerson?

L’Olympique de Marseille devrait officialiser l’arrivée de Gerson dans les prochains jours. Pour le remplacer, Flamengo aurait coché le nom d’une piste de Pablo Longoria…

Le mercato de l’Olympique de Marseille débute vraiment son mercato. Selon les informations de plusieurs médias brésiliens et français, Gerson devrait signer à l’OM dans les prochains jours. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs et le joueur.

Flamengo va donc devoir se renforcer au milieu de terrain pour le remplacer. Si les supporters le pleurent déjà sur les réseaux sociaux, les dirigeants brésiliens s’activent en interne pour lui trouver un successeur. Selon les informations du journal AS Chile, Arturo Vidal fait partie des pistes au milieu de terrain.

Récemment, Marcos Braz a répondu aux questions du média brésilien Band. Le vice-président de Flamengo aurait confirmé qu’il n’était pas intéressé par Arturo Vidal, David Luiz ou encore Luiz Gustavo pour remplacer Gerson.

Em entrevista a Band, o vice-presidente do Flamengo descartou as possíveis contratações de Arturo Vidal e de David Luiz no Flamengo. | @FutebolMercado https://t.co/n1DNp02d4e

— Mateus (@alohaTeus) May 24, 2021