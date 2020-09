Mercato OM : « Forcément c’est un coup de pression à Benedetto… »

Extrait de Débat Foot Marseille. Lors de l’émission de ce lundi 7 septembre, Nicolas Filhol et Jean-Charles De Bono ont évoqué le probable renfort à la pointe de l’attaque marseillaise. Selon eux, Benedetto a besoin d’une réelle concurrence à son poste.

Lors de l’émission Débat Foot Marseille, de ce lundi 7 septembre, notre journaliste Nicolas Filhol a livré son sentiment sur la venue d’un autre attaquant à l’OM. Pour lui, Dario Benedetto manque cruellement de concurrence à son poste.

Benedetto a besoin d’un autre gars qui le mette en réelle concurrence — Filhol

« Forcément c’est un petit coup de pression à Benedetto (la rumeur de l’attaquant). Pour l’instant, son concurrent c’est Germain et il ne joue plus au même poste que lui. Donc au final, son vrai concurrent se nomme Marley Aké. Et il n’a pas de grosses pressions car c’est un joueur en devenir Marley. Benedetto a besoin d’un autre gars qui le mette en réelle concurrence. Si c’est un jeune joueur, certes il arriverait dans un rôle de numéro deux au départ, mais s’il venait à flamber il pourrait prendre la place de Dario. Prenez l’exemple de Nagatomo. Il est arrivé en tant que doublure d’Amavi, mais si il est lancé et qu’il passe devant, il va pas s’en priver ! »

Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille 07/09/2020

