Mercato OM : Francis Amuzu, un peu moins de 5M€ ?

Alors que la rumeur Amazu est apparue du côté de l’OM ces dernières heures, Florian Holsbeek, journaliste, spécialiste du football belge nous a donné son avis sur l’ailier gauche d’Anderlecht.

Selon le média Ghana Soccernet, l’attaquant, Francis Amazu serait sur les tablettes du club de Frank McCourt. L’ailier sort d’une saison convaincante avec Anderlecht avec 9 buts et 3 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club belge, Amazu pourrait quitter la Belgique cet été pour palier les difficultés financières de l’équipe entrainée par Vincent Kompany.

Amazu est vraiment un ailier type de 4-3-3

Spécialiste du football belge, le journaliste Florian Holsbeek a eu l’occasion de voir jouer régulièrement le natif d’Accra. Pour Football Club Marseille, il nous a donné son avis sur ce joueur explosif qui pourrait débarquer sur la Canebière cet été :

« C’est un joueur qui est fait pour jouer ailier dans une attaque à trois. Il est droitier, avec Kompany qui veut que l’ailier gauche soit sur son faux pied pour rentrer et laisser le couloir à Gomez (…) Du coup, il rentre souvent pour frapper pied droit. Du côté d’Anderlecht il a un peu du mal même si il réussit bien sa fin de saison mais l’équipe joue en 4-2-4, avec des ailiers qui doivent rentrer dans le jeu, ça il a un peu du mal. Par contre, il a une bonne qualité de débordement, un centre moyen expliqué sans doute par sa jeunesse (…) Il a une bonne frappe, qui court beaucoup, qui a une énorme condition physique, en pointe de vitesse, ça va très très vite (…) Il faut voir maintenant comment ils veulent l’utiliser du côté de Marseille, si c’est pour être piston sur tout un côté, ça n’ira pas parce qu’il ne sait pas défendre, il sait pas fermer l’axe. C’est vraiment un ailier type de 4-3-3, d’ailleurs on a souvent dit que si il allait aux Pays-Bas, il ferait malheur parce que c’est vraiment un joueur de débordement. Pour info, il y a un an, l’Olympiakos a voulu l’acheter et Anderlecht avait demandé 5 millions, pour signifier qu’ils ne voulaient pas qu’il parte, ça reflétait pas sa valeur réelle, je pense qu’elle se situe à un peu moins. Ce qui le permet c’est que pour l’instant, il n’est toujours pas diable rouge (…) Maintenant c’est un pilier chez les Espoirs si il ne choisit pas de jouer avec le Ghana. » Florian Holsbeek – Source: Football Club Marseille (19/05/2022)

